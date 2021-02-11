Прибыль Freedom Holding выросла в десять раз

Положительное влияние на выручку оказало повышение прибыли от торговых операций по ценным бумагам на 194% год к году — с $6,4 млн до $18,9 млн.
Расходы компании повысились на $24,6 млн, или на 96%, на фоне:
Чистая прибыль Freedom Holding Corp. за отчетный квартал по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого финансового года повысилась в 10,3 раза, достигнув $42,3 млн.
Прибыль на акцию, рассчитанная исходя из их средневзвешенного количества в 58 млн штук, увеличилась на $0,65 от уровня аналогичного периода 2020 фискального года и составила $0,72.
Прочий совокупный доход с $7,9 млн в третьем квартале 2020 фискального года вырос до $49,2 млн.
Активы и обязательства холдинга по данным на 31 декабря 2020 года увеличились на $397,1 млн и $347,3 млн соответственно.
По состоянию на 31 декабря 2020 года в холдинге было открыто свыше 229 тысяч клиентских счетов. В третьем квартале 2021 фискального года клиентская база компании расширилась на 34 тыс., или на 17% по сравнению с результатом на 30 сентября 2020 года.
«Отчетный период стал для Freedom Holdig Corp. весьма насыщенным в плане значимых событий. Мы подводим итоги квартала, отмечая уверенный рост выручки и чистой прибыли, а также новости о расширении структуры холдинга. В декабре мы завершили объединение активов и клиентских баз ИК „ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент“ и нашего российского брокера, а также объявили о завершении сделки по приобретению „Банка Kassa Nova“, который уже переименован в „Банк Фридом Финанс Казахстан“. Кроме того, декабрь ознаменовался покупкой американского брокера Prime Executions —это позволяет нарастить наше мировое присутствие и создает условия для развития на рынке США. Мы демонстрируем позитивные результаты и будем стараться продолжать этот тренд», — отметил Тимур Турлов, CEO Freedom Holding Corp. и генеральный директор ИК «Фридом Финанс».
Основные события, произошедшие во Freedom Holding Corp. за третий квартал 2021 фискального года:
Основные события, произошедшие в ИК «Фридом Финанс»:
Информация о Freedom Holding Corp.:
Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ под тикером FRHC. Капитализация превышает $3 млрд. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США).
ИК «Фридом Финанс» — российская часть холдинга, представлена 43 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда. Входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает восьмое место по числу зарегистрированных клиентов (более 96 тыс. по итогам января 2021 года).