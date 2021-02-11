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Прибыль Freedom Holding выросла в десять раз

11 февраля 2021, 09:53
Фото: ИК «Фридом Финанс»
Отчетный период стал для Freedom Holdig Corp. весьма насыщенным
В отчетном периоде, который совпадает с четвертым календарным кварталом 2020 года, выручка Freedom Holding Corp. достигла $100,2 млн. Показатель увеличился на 239% год к году за счет роста комиссионных доходов на 261% — с $20,6 млн на конец декабря 2019 года до $74,3 млн на конец декабря 2020-го.

Положительное влияние на выручку оказало повышение прибыли от торговых операций по ценным бумагам на 194% год к году — с $6,4 млн до $18,9 млн.

Расходы компании повысились на $24,6 млн, или на 96%, на фоне:

  • роста на $14,8 млн расходов по комиссиям ввиду увеличения количества клиентов и объема совершаемых ими сделок;
  • повышения на $3,9 млн процентных расходов, обусловленного в первую очередь увеличением процентных затрат по остаткам средств клиентов на банковских и брокерских счетах и ростом процентных расходов на краткосрочное финансирование, привлеченное посредством соглашений репо по ценным бумагам и по выпущенным долговым ценным бумагам;
  • увеличения на $4,9 млн операционных расходов ввиду роста административных затрат в результате расширения бизнеса компании.

Чистая прибыль Freedom Holding Corp. за отчетный квартал по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого финансового года повысилась в 10,3 раза, достигнув $42,3 млн.

Прибыль на акцию, рассчитанная исходя из их средневзвешенного количества в 58 млн штук, увеличилась на $0,65 от уровня аналогичного периода 2020 фискального года и составила $0,72.

Прочий совокупный доход с $7,9 млн в третьем квартале 2020 фискального года вырос до $49,2 млн.

Активы и обязательства холдинга по данным на 31 декабря 2020 года увеличились на $397,1 млн и $347,3 млн соответственно.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в холдинге было открыто свыше 229 тысяч клиентских счетов. В третьем квартале 2021 фискального года клиентская база компании расширилась на 34 тыс., или на 17% по сравнению с результатом на 30 сентября 2020 года.

«Отчетный период стал для Freedom Holdig Corp. весьма насыщенным в плане значимых событий. Мы подводим итоги квартала, отмечая уверенный рост выручки и чистой прибыли, а также новости о расширении структуры холдинга. В декабре мы завершили объединение активов и клиентских баз ИК „ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент“ и нашего российского брокера, а также объявили о завершении сделки по приобретению „Банка Kassa Nova“, который уже переименован в „Банк Фридом Финанс Казахстан“. Кроме того, декабрь ознаменовался покупкой американского брокера Prime Executions это позволяет нарастить наше мировое присутствие и создает условия для развития на рынке США. Мы демонстрируем позитивные результаты и будем стараться продолжать этот тренд», — отметил Тимур Турлов, CEO Freedom Holding Corp. и генеральный директор ИК «Фридом Финанс».

Основные события, произошедшие во Freedom Holding Corp. за третий квартал 2021 фискального года:

  • Агентство MSCI включило Freedom Holding Corp. в индекс MSCI U.S. Small Cap 1750 и MSCI U.S. Investable Market 2500. Холдинг вошел в число компаний, включенных в индекс после его очередного пересмотра. Изменения вступили в силу 30 ноября 2020 года.
  • Freedom Holding Corp. после одобрения 18 декабря 2020 года заявки на право постоянного членства со стороны Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA) объявил о покупке американской брокерско-дилерской компанииPrime Executions Inc.

Основные события, произошедшие в ИК «Фридом Финанс»:

  • Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинг российского подразделения Freedom Holding Corp. на уровне В-/В и пересмотрело прогноз по рейтингам со стабильного на позитивный.
  • ИК «Фридом Финанс» выступила организатором и андеррайтером выпусков биржевых облигаций ООО «Теплоэнерго» объемом 300 млн рублей и ООО «ДиректЛизинг» объемом 200 млн рублей на Московской бирже.
  • ИК «Фридом Финанс» полностью завершило процедуру присоединения ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». Были объединены активы и клиентские базы компаний. Количество счетов «Цериха» составляло 17,6 тысяч.
  • Число зарегистрированных клиентов ИК «Фридом Финанс» на Московской бирже в декабре превысило 91 тысяч (в январе 2021 года 96 тысяч). Компания стабильно занимает восьмое место в топ-25 ведущих операторов Мосбиржи. Число активных клиентов «Фридом Финанс» в декабре выросло на 13% и составило 10,624 тыс. Это обеспечило компании девятое место в рейтинге ведущих брокеров.

Информация о Freedom Holding Corp.:

Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ под тикером FRHC. Капитализация превышает $3 млрд. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США).

ИК «Фридом Финанс» — российская часть холдинга, представлена 43 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда. Входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает восьмое место по числу зарегистрированных клиентов (более 96 тыс. по итогам января 2021 года).

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