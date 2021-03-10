В Приморье в детском саду рухнула балка

Posted 10 марта 2021, 07:41
Published 10 марта 2021, 07:41
Modified 20 августа, 12:54
Updated 20 августа, 12:54
По данному факту прокуратура Спасска-Дальнего организовала проверку исполнения законодательства, регламентирующего безопасность пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, в ходе которой в том числе будет дана оценка деятельности уполномоченных должностных лиц по надлежащему содержанию муниципального имущества.
Как сообщается, всех 128 воспитанников, посещающих учреждение на момент обрушения, временно распределили в другие детские сады.
Сейчас специализированная организация проводит оценку технического состояния строительных конструкций здания в целях решения вопроса возможности дальнейшего пребывания детей в здании и установления объема необходимых ремонтных работ.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.