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Posted 10 марта 2021, 07:41

Published 10 марта 2021, 07:41

Modified 20 августа, 12:54

Updated 20 августа, 12:54

Специалисты решают, подлежит ли здание ремонту

В Приморье в детском саду рухнула балка

10 марта 2021, 07:41
Фото: Медиахолдинг1Mi. Специалисты решают, подлежит ли здание ремонту
Сюжет
Наука и образование
Ночью 5 марта 2021 года в МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 14 «Колокольчик» по ул. Краснознаменной, д. 29 в г. Спасске-Дальнем произошло обрушение парапетной балки. В момент обрушения детей и работников учреждения в здании не было.

По данному факту прокуратура Спасска-Дальнего организовала проверку исполнения законодательства, регламентирующего безопасность пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, в ходе которой в том числе будет дана оценка деятельности уполномоченных должностных лиц по надлежащему содержанию муниципального имущества.

Как сообщается, всех 128 воспитанников, посещающих учреждение на момент обрушения, временно распределили в другие детские сады.

Сейчас специализированная организация проводит оценку технического состояния строительных конструкций здания в целях решения вопроса возможности дальнейшего пребывания детей в здании и установления объема необходимых ремонтных работ.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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#Политика#Наука и образование#Приморье#Новости#Дети#Прокуратура#Ремонт#Ликвидация
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