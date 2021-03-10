В Приморье в детском саду рухнула балка

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Ночью 5 марта 2021 года в МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 14 «Колокольчик» по ул. Краснознаменной, д. 29 в г. Спасске-Дальнем произошло обрушение парапетной балки. В момент обрушения детей и работников учреждения в здании не было.

По данному факту прокуратура Спасска-Дальнего организовала проверку исполнения законодательства, регламентирующего безопасность пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, в ходе которой в том числе будет дана оценка деятельности уполномоченных должностных лиц по надлежащему содержанию муниципального имущества. Как сообщается, всех 128 воспитанников, посещающих учреждение на момент обрушения, временно распределили в другие детские сады. Сейчас специализированная организация проводит оценку технического состояния строительных конструкций здания в целях решения вопроса возможности дальнейшего пребывания детей в здании и установления объема необходимых ремонтных работ. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Материалы по теме Новый детский сад на 120 мест открыли в Приморье Школа во Владивостоке дождалась визита прокуратуры Прокуратура Находки обяжет администрацию позаботиться о многодетных семьях