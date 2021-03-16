Приморский край на 27-м месте в России по уровню безработицы

В рейтинге по уровню безработицы среди российских регионов Приморье оказалось на 27-м месте из 85 субъектов федерации. У Приморья показатель безработицы 5%, регион уступил в рейтинге трём дальневосточным субъектам: Чукотка оказалась на 6 месте с показателем 3,7%, на 9 месте расположился Хабаровский край — 4%, на 11 — Камчатский край с показателем 4,3%.