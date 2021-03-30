Приморским предпринимателям расскажут, как купить качественную франшизу

«Мы видим у бизнеса большой интерес к этой теме, поэтому решили создать подобную образовательную программу. Для предпринимателей разработали разные форматы обучения — вебинары, видео-уроки, практические тренинги с домашними заданиями. Вполне возможно, что по итогам курса в Приморье откроются новые франшизы или приморские бизнесмены решат „упаковать“ свой бизнес в формат франшизы и так заходить в другие регионы, на иностранный рынок», — рассказала глава Центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес» Виктория Петрова.