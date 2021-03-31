Центр протезирования от резидента Сколково откроется во Владивостоке

«В этом году уже организовано протезирование двоих. Еще по двум инвалидам организационные вопросы решаются в бюро медико-социальной экспертизы в установленном порядке. Шесть человек не пришли по приглашению или отказались от протезирования — причины разные. Но считаем, что воспользоваться бесплатными высокотехнологичными современными техническими средствами реабилитации должны больше приморцев», — заявила глава ведомства.