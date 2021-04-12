zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экскурсоводов обяжут проходить аттестацию раз в пять лет

12 апреля 2021, 01:43
Фото: Александр Сафронов / Правительство Приморского края
Вводится новое понятие «национальный туристский маршрут»
Государственная Дума приняла в третьем чтении закон об обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков
Сюжет
Туризм

Теперь по закону экскурсоводами работать смогут только граждане России. Однако вступление этой нормы в силу отложено до 1 июля 2022 года.

Аттестаты будут выдаваться аттестационными комиссиями, создаваемыми региональным органом госвласти в сфере туризма. В Приморье за это, вероятно, будет отвечать агентство по туризму. Экскурсоводы, работающие на национальных и межрегиональных туристических маршрутах, будут получать аттестат в межрегиональной комиссии. Предусматривается уплата госпошлины за выдачу документа.

Ростуризм будет вести открытый единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также реестр инструкторов-проводников на своем официальном сайте.

Также документом вводится новое понятие «национальный туристский маршрут» — маршрут, имеющий особое значение для развития внутреннего и въездного туризма.

Напомним, что в Приморье идет отбор участников регионального конкурса профессионального мастерства экскурсоводов «Экскурсионный калейдоскоп». До 30 апреля желающие принять в нем участие могут подать заявки сразу по двум номинациям: «Лучшая экскурсия» и «Лучший экскурсовод».

«Хотелось, чтобы конкурс помог объединиться всем экскурсоводам Приморья. Есть цель — создать сильный фундамент материалов для работы секции на этот год и подготовки к летнему туристическому сезону. Ведь именно совместные усилия помогут найти новые перспективы развития и привести к значимым результатам», — приводит слова Елены Ильяшенко, председателя секции «Краеведение и экскурсоведение» Общества изучения Амурского края пресс-служба правительства Приморского края.

Материалы по теме
Виртуальный гид специально для гостей Приморья запустила МТС Прогулки и пешие экскурсии малыми группами разрешили в ПриморьеВ Приморье разрешили экскурсии и фестиваль
#Новости#Туризм#Правительство#Законодательство#Туристическое Приморье#Маршруты Приморья#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56