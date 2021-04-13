Похвала президента как помощь

«Молодец, Максим. Ничего не клянчит. Но это и привлекает. Значит, вы самодостаточный человек и руководитель. Это уже не шутка. Это я серьёзно говорю. Тем не менее попрошу губернатора и правительство, Министерство просвещения доложить, как можно дополнительно поддержать вашу школу и вас как молодого руководителя», — заявил президент.