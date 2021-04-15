Маленький чемпион с твердым характером

За 3,5 года Леня Калашников участвовал в не менее чем десяти турнирах и не знал ни одного поражения. За его плечами — победы в международном кубке Японского моря, два раза триумфально выигрывал чемпионат Дальнего Востока, шесть раз — чемпионат Азии. В 2020–2021 годах дважды установил рекорд России по русскому жиму. Леня 140 раз выжал штангу весом 20 килограммов! При своем весе в 30.