Полина Степаненко: «ЦУР работает в интересах граждан»

Алгоритм нашей работы следующий. Все сообщения по ключевым словам фиксирует круглосуточная система мониторинга «Инцидент Менеджмент». Задача специалистов — не просто распределить их по темам, но и проверить на достоверность, а также отличить реальную проблему взаимодействия населения с местной властью от жалобы на плохую жизнь. Стоит отметить, что вся работа ведется в тесной связи с правительством Приморского края. После фиксации сообщений мы их анализируем и обрабатываем, понимаем ответственного и направляем запрос на решение ситуации. Специалисты по работе с обратной связью получают ответы от конечных исполнителей и контролируют решение проблемы. Одна из наших целей — это сокращение времени отработки обращений граждан, чтобы это было максимально комфортно, максимально эффективно. Главные задачи Центра — улучшить взаимодействие органов власти с гражданами, обеспечить скорейшее реагирование на обращения.