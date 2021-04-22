Гастрофестиваль в Приморье продлится до осени

Потенциальные участники должны указать в заявке юридические данные компании и прикрепить презентацию проекта. Предлагаемые стенд и меню будут учитываться экспертной комиссией при определении участников фестиваля. Платить за домики не придется, однако есть организационный взнос на уборку и охрану территории и на другие хозяйственные расходы.