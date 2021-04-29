В Приморье появилась Аллея социальных предпринимателей

«Предприниматели с готовностью откликнулись на призыв принять участие в высадке аллеи. Для них важно, что в сфере социального предпринимательства Приморского края формируется сообщество, участники которого — не конкуренты друг другу, а партнеры. Аллея — это их детище, и подобно тому, как будет расти это сообщество, будут расти и высаженные там деревья», — рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Ольга Кудинова.