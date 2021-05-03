Мгновенная карма: браконьеры, убившие кабана на «Земле Леопарда», были пойманы «с поличным»

На территории «Земли леопарда» зафиксирован 31 взрослый тигр — это самая высокая плотность полосатого хищника среди российских заповедников и нацпарков. Всем этим кошкам нужно чем-то кормиться, так что благополучие амурского тигра на «Земле леопарда» напрямую зависит от стабильной численности кабана. Кроме того, во время ночных охот люди, в том числе случайно, могут убить и самих краснокнижных кошек — амурского тигра и дальневосточного леопарда.