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Впервые в истории Приморья

4 мая 2021, 08:34
Фото: ИК "Золотой Рог"
Правительство Приморского края, предприниматели, а также представители федерации профсоюзов заключили соглашение об установке минимального размера зарплаты в регионе.

Так, согласно подписанному документу, с мая 2021 года месячная заработная плата в Приморье не может быть ниже 12 792 рублей. Кроме того, работники могут рассчитывать на компенсационные выплаты.

Глава Приморского края Олег Кожемяко отметил, что подобная официальная договоренность — первая за всю историю региона.

«Этот важный шаг будет способствовать развитию социального партнерства и защите трудовых прав работников в Приморском крае», — заявил глава Приморья.

Отметим, что о заключении соглашения стало известно еще первого мая во время поздравления приморцев с Днем международной солидарности трудящихся Олегом Кожемяко.

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#Новости#Губернатор#Деньги#Зарплата#Приморье#Общество
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