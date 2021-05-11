На Чемпионате мира по Го во Владивостоке Россию представит гроссмейстер Антон Черных

«Проиграл Антон самому молодому спортсмену турнира Александру Муромцеву. Ему 14 лет. В этом уникальность древней стратегической игры Го. Возраст в этом виде спорта не играет ключевой роли. Например, самому взрослому участнику сегодняшнего турнира — 49 лет. На второй строчке турнирной таблицы — Вячеслав Каймин. Третий результат — у Игоря Бурнаевского. Каждый, кто сегодня соревновался, хорошо знаком друг с другом. За гобанами встречаются очень часто. Только за последние полгода они сыграли в сумме от 30 до 40 партий на пяти тренировочных и двух крупных турнирах», — рассказал главный судья соревнований Владимир Горжалцан.