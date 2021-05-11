Практическая помощь

«Уверен, сколько бы лет ни прошло, раны, нанесенные войной, не затянутся. А подвиг нашего народа навсегда останется не только в нашей памяти, но в книгах, фильмах, названиях улиц. То, что никто не забыт, подтверждает и всероссийская акция „Бессмертный полк“. Пусть в этом году она пройдет в онлайн-формате, но, уверен, менее массовой она не станет. Наши герои с нами, когда мы рассказываем детям и внукам истории их подвигов, когда заботимся о ветеранах, воспитываем молодежь на их примере. И, конечно, когда мы храним мир», — подчеркнул Игорь Шауфлер.