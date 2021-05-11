zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Выстрелы снаружи, драка внутри

11 мая 2021, 10:17
Фото: Татьяна Полищук
Как прошел боевой турнир Fight Nights 101 во Владивостоке

Во Владивостоке состоялась встреча сборных Сибири и Приморского края по смешанным единоборствам в рамках бойцовского турнира AMC Fight Nights 101. Сибиряки одержали командную победу и увезли кубок губернатора Приморского края из Приморья.

7 мая приморские бойцы встретились в клетке с воспитанниками школы Александра Шлеменко. Встреча оказалась неприятной для приморцев, сибиряки одержали победу в большинстве боев. Кубок губернатора сибирякам обеспечила победа Вячеслава Бабкина в бою с известным приморским бойцом Геннадием Ковалевым.

Фото: Татьяна Полищук

Главный бой вечера оказался очень насыщенным и эмоциональным событием, но оставил среди зрителей большое количество разочарованных и недовольных. Топовый российский боец среднего веса Александр Шлеменко вышел в клетку против бразильца Марсио Сантоса и победил единогласным решением судей. Мнение некоторых зрителей с мнением судей не совпало. И те, кто следил за поединком онлайн, и опрошенные корреспондентом на месте очевидцы заявили, что были уверены в победе бразильского бойца, так как Шлеменко практически весь бой либо висел на сопернике, либо бродил по рингу. Согласно опубликованной информации, бразилец Сантос победил в 16 профессиональных поединках из 21 проведенного.

Фото: Татьяна Полищук

Впрочем, все смогли компенсировать воспитанники школы Шлеменко и бойцы приморского клуба «Гладиатор». Вместе они показали яркое и насыщенное шоу, которое действительно запомнится зрителям надолго. Одному из приморских бойцов после поединка понадобилась помощь врачей. Бой дальневосточника Дениса Подыниногина и сибиряка Дениса Архиереева был закончен после того, как приморская команда выбросила на ринг полотенце и отказалась от продолжения состязания.

Фото: Татьяна Полищук

Всем желающим в холле раздавали георгиевские ленточки. Перед открытием мероприятия и после завершения главного боя на сцене выступал певец Вахтанг. У входа в здание «Фетисов-Арены» на протяжении всего мероприятия каждый желающий мог принять участие в военно-патриотическом мероприятии - разобрать автомат на скорость и пострелять из холостого оружия.

Андрей ГОЛУБЬ.

Материалы по теме
От боев к хороводамВ Приморье учрежден теннисный турнир памяти Юрия Михайловича Серебрякова Юные футболисты из Находки одержали победу в краевом турнире
#Новости#Спорт#Приморье
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56