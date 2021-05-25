Родители получают путевку в сад

5) родители из неполных семей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации — справка из министерства труда и социального развития Приморского края о том, что семья состоит на учете как малоимущая с несовершеннолетними детьми или как семья с несовершеннолетними детьми с низким уровнем доходов, справка о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений по форме № 10;