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Глава Владивостока решит проблемы сельчан

1 июня 2021, 00:11
Фото: ИК "Золотой Рог"
Константин Шестаков провёл выездное совещание в селе Береговое на полуострове Песчаный. У местных жителей накопилось довольно много проблем — и. о. главы города приехал для того, чтобы решить наиболее важные.

Поселок Береговое располагается на полуострове Песчаный — территориально он относится к Владивостоку, Фрунзенскому району. Однако фактически добраться до него можно либо морем — через Амурский залив, либо по дороге.

И в первую очередь ее осмотрел глава города. Дело в том, что состояние дороги далеко от идеального. Несколько лет назад на одном из участков во время очередного тайфуна рухнул асфальт — укрепление дороги не пережило удара стихии.

По итогам осмотра Константин Шестаков поручил обозначить опасный участок дороги. Тут установят бетонные блоки, а вскоре специалисты «Примавтодора» и администрации города разработают план ремонта.

Педагоги местной школы также посетовали на то, что на территории учебного заведения не хватает спортивной площадки. Глава города отметил, что строительство такого объекта необходимо и поручил провести опрос среди самих школьников — какие тренажёры и турники они хотели бы видеть на них.

После этого площадка будет оборудована с учётом пожеланий учащихся.

Кроме того, местные жители оказались недовольны состоянием детской площадки. Она появилась в селе недавно — в 2019 году. Однако, некоторые конструкции уже получили повреждения, также износилось покрытие. Существует ещё одна проблема — площадку подтапливает в дождь.

Подрядчик, в свою очередь, обязался выполнить все необходимые работы по гарантии. Специалисты администрации также займутся вопросом отвода воды.

Жителей Берегового также волнует то, что в городе нет помощника участкового. Предыдущий специалист пошёл на повышение, и сейчас порядок никто не охраняет. Представители УМВД ответили, что вакансия на эту должность открыта и уже есть претенденты. Как только новый помощник участкового будет принят в штат, он будет посещать Береговое раз в две недели.

Константин Шестаков отметил, что в ближайшее время администрация решит оперативные вопросы: ремонт детской площадки, возведение спортивной площадки возле школы и трудоустройство участкового.

Чуть позже будет решён вопрос с дорогой. Кроме того, новый градоначальник подчеркнул, что необходимо организовать для жителей Берегового удобное прохождение диспансеризации.

«Мне хотелось бы также сделать в селе группы кратковременного пребывания для дошкольников и решить вопрос с освещением центральных улиц», — резюмировал и. о. главы столицы Дальнего Востока.

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