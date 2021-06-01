Глава Владивостока решит проблемы сельчан

Жителей Берегового также волнует то, что в городе нет помощника участкового. Предыдущий специалист пошёл на повышение, и сейчас порядок никто не охраняет. Представители УМВД ответили, что вакансия на эту должность открыта и уже есть претенденты. Как только новый помощник участкового будет принят в штат, он будет посещать Береговое раз в две недели.