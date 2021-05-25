Состояние дома на ул. Толстого во Владивостоке довело его жителей до паники

На минувшей неделе жильцы дома № 25 по улице Толстого забили тревогу в социальных сетях. Они обнаружили, что между стенами пошли трещины — это было заметно и снаружи дома, и в самих квартирах.

На эти сообщения сразу же отреагировала городская прокуратура. В ведомстве обозначили, что к проведению проверки привлечены представители контролирующих ведомств, КГУП «Приморский водоканал» и управляющей организации. По итогам проверки будет принято соответствующее решение. Кроме того, на место оперативно выехал исполняющий обязанности мэра Константин Шестаков. Он поручил профильным ведомствам заняться проверкой инцидента. По его требованию работы рядом с домом приостановили, а специалисты начали проводить экспертизу, которая должна выявить, является ли дом аварийным и возможно ли обрушение конструкций. Вечером того же дня представители экспертной компании вынесли решение о том, что дому ничего не грозит и расселять жильцов оттуда не нужно. Однако и. о. мэра поручил вести ежедневную проверку конструкций. А в квартирах, где были зафиксированы трещины, специалисты установили специальные маячки, которые помогут понять, расползаются ли они дальше. Электронная версия деловой газеты «Золотой Рог» № 20.

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