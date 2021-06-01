С «приморцем» в кармане

Вот такая вот ситуация
Первый способ — и это не устают подчеркивать специалисты министерства труда и социальной политики Приморского края — поход в многофункциональный центр. В МФЦ вам достаточно задать простой вопрос: на какие льготы я имею право, и специалисты вам обоснованно и компетентно ответят. Кстати, заодно помогут и с оформлением необходимых документов.
«На территории Приморского края в целях комплексного адресного обслуживания граждан проводится работа по переходу на предоставление мер социальной поддержки, объединенных в „жизненные ситуации“», — рассказали в минтруда и социальной политики края.
«Жизненная ситуация» формируется в связи с каким-либо событием в жизни человека и предполагает несколько вариантов своего развития в зависимости от конкретных обстоятельств. Например, установление инвалидности, приобретение льготного статуса, выход на пенсию, рождение ребенка и так далее.
Например, при установлении статуса «Ветеран труда» и достижении пенсионного возраста, либо после назначения страховой пенсии на территории Приморского края, ветераны труда имеют право на получение ряда мер социальной поддержки: ежемесячной денежной выплаты, компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсации стоимости проезда и так далее.
В настоящее время проводится системный анализ информации с целью комплексного и индивидуального решения «жизненных ситуаций» граждан с последующей организацией предоставления мер социальной поддержки в комплексе. В перспективе граждане смогут обращаться в МФЦ за комплексными услугами, а также дистанционно.
Кстати, дистанционный поиск информации — это как раз и есть тот второй способ, который могут использовать жители Приморья. Достаточно зайти на сайт министерства труда и социальной политики и найти там справочник «Меры соцподдержки для жителей Приморского края». В нем действительно перечислены все льготы, все меры социальной поддержки, которые действуют в Приморье для разных категорий граждан.
Например, компенсация расходов в форме ежегодной денежной выплаты в размере 50% от оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива — при проживании в домах, не имеющих центрального отопления; расходов на приобретение бытового газа в баллонах исходя из цены, установленной органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным осуществлять функции государственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги), на газ сжиженный в баллонах с доставкой до потребителя, общим весом не более 60 килограммов в год.
Компенсация в размере 50% стоимости билета длительного пользования в пригородном транспорте, предоставляющего право на неограниченное и фиксированное количество поездок в течение указанного срока действия, за проезд автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении Приморского края.
Компенсация в размере 50% стоимости билета за проезд на воздушном транспорте, приобретенного по социальному тарифу на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях, включая местности Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера (в отношении лиц, постоянно проживающих на территориях Дальнегорского округа, Дальнереченского округа, Дальнереченского района, Кавалеровского района, Красноармейского района, Лазовского района, Ольгинского района, Пожарского района, Тернейского района).
Совокупный размер вышеперечисленных компенсационных выплат за проезд не может превышать 20 000 рублей в год. Для лиц, постоянно проживающих на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, — не более 30 000 рублей в год.
И это только несколько видов выплат, все остальные подробно и точно перечислены на сайте.
А вы уже знаете про «Приморец»?
В любом супермаркете сегодня можно увидеть табличку «Скидки по картам „Приморец“». Что это такое? А это масштабный социальный проект, который стартовал 1 октября 2019 года. Основной целью проекта является улучшение качества жизни жителей края, нуждающихся в социальной поддержке.
Карта «Приморец» объединяет в себе функционал банковской карты национальной платежной системы «МИР» для перечисления пенсии, мер социальной поддержки, компенсаций в денежном эквиваленте и других выплат. В то ж время это универсальный сервис, который позволяет пользоваться программами лояльности — то есть скидками в крупных сетях магазинов розничной торговли, аптечных сетях, организациях сферы услуг. Право на получение карты имеют приморцы, относящиеся к одной из льготных категорий.
На сегодня льготы держателям карты «Приморец» предоставляют практически 30 компаний, в том числе торговая сеть «Реми», клиника «Аленка» и многие другие. Совсем недавно список партнеров социального проекта «Карта „Приморец“» пополнили 12 новых компаний: магазины «Настоящий обувной» и «Адреналин Шуз»; компания «Отверткин»; ООО «21 век плюс» (сеть аптек в Дальнегорске); АО «Аптека № 3» (сеть аптек в Уссурийске); ООО «Вита» (аптека в Большом Камне); ООО «Ласка» (аптека в Большом Камне); ООО «Мир» (аптека в Лесозаводске); ООО «Сомит» (сеть аптек в Артеме); ООО «САНДА-ФАРМ» (аптека в Находке); ООО «Петрович» (аптека в селе Рощино); ООО «ЯНТАЛ» (сеть аптек во Владивостоке и Уссурийске); ООО «Фарм-Находка» (сеть аптек в Находке, медицинский центр «Иммуно+», Бар здоровья, Соляная Пещера «Соль+» — в том же городе).
Детально узнать о карте «Приморец» можно на сайте правительства www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/it/primorets/
Центр — это опора!
Четыре информационно-ресурсных центра для помощи инвалидам работают в Приморье. За консультацией к профильным специалистам обратились уже 3,9 тысячи жителей края.
Первый центр заработал во Владивостоке в феврале 2019 года. Сегодня такие центры помощи инвалидам уже действуют в Уссурийске и Спасске-Дальнем. Четвертый открылся в июле этого года в селе Хороль.
«С начала года специалисты центров оказали более 8 тысяч услуг. Это в первую очередь консультационная поддержка по вопросам социального обслуживания и содействие в оформлении документов для получения льгот в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в министерстве труда и социальной поддержки края.
Во Владивостоке также работает информационно-ресурсный центр «Опора». Его цель — помочь гражданам с инвалидностью быстрее адаптироваться после признания инвалидности, а также получить всестороннюю информационную поддержку.
Специалисты центра «Опора» могут проконсультировать о мерах социальной поддержки инвалидов, условиях и порядке их предоставления, помогут оформить заявление на их получение.
В центре оказывают содействие по взаимодействию с фондом социального страхования, Пенсионным фондом РФ, проконсультируют по вопросам адаптации жилого помещения для инвалидов.
На площадке ресурсного центра приморцам с инвалидностью окажут и другие услуги. При необходимости человек сможет взять в аренду различные технические реабилитационные средства, список которых довольно большой. Среди них — костыли, ходунки, кресла-коляски и многое другое. Кроме того, в информационно-ресурсные центры можно обратиться за помощью в оформлении компенсации за адаптацию жилья для инвалидов.
В марте этого года на базе информационно-ресурсного центра во Владивостоке впервые заработала специализированная услуга заказа социального такси. Услугой бесплатного проезда на территории Владивостокского городского округа могут воспользоваться жители края — инвалиды I группы, а также дети-инвалиды и их сопровождающие. Транспортная услуга оказывается только в пределах Владивостокского городского округа и аэропорта Кневичи. Заказать социальное такси можно по телефону 8-800-30-20-924.
По словам директора Приморского центра социального обслуживания населения Марии Кузьминой, в будущем планируется и дальше расширять сеть информационно-ресурсных центров для инвалидов по краю.
«Еще один центр в этом году мы планируем открыть в Дальнереченске», — прокомментировала она.
По всем вопросам граждане с инвалидностью могут проконсультироваться со специалистами ИРЦ «Опора» по телефонам, которые можно найти на сайте Приморского центра социального обслуживания населения, или по номеру единой «горячей линии»: 8-800-30-22-675.
Узнать о том, чем еще может помочь инвалидам и пенсионерам центр «Опора», можно на сайте http://pcson.ru/pcson/about/info/messages/rescenter/
Как подчеркивают в министерстве труда и социальной поддержки Приморского края, пенсионеры, инвалиды и другие граждане, имеющие право на льготы, всегда могут найти ответы на все свои вопросы в МФЦ, на официальных сайтах, с помощью волонтеров. Главное — не стесняться обращаться за помощью.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ.