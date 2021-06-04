Кто ответит за незавершенное обустройство АПП Краскино?

В последнее время пограничные пункты пропуска — больная тема для Приморья. В конце весны полпред президента РФ Юрий Трутнев, посетивший край с рабочим визитом, раскритиковал их работу. Особенно его впечатлил пункт пропуска «Пограничный», строительство которого стартовало в 2013 году и все еще не завершилось. Не порадовали зампреда правительства и многокилометровые очереди. Для решения проблемы он предложил создать особое ведомство, которое будет нести ответственность за координацию работы погранпереходов.