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Кто ответит за незавершенное обустройство АПП Краскино?

4 июня 2021, 06:44
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Приморская транспортная прокуратура выяснила, что подрядчик, который выполнял работы в автомобильном пункте пропуска Краскино незаконно получил более полумиллиона рублей. Свои обязательства представители подрядной организации выполнили не в полном объеме, сообщили в пресс-службе ведомства.

Государственные контракты на обустройство площадки под размещение бытовок и текущий ремонт АПП Краскино в конце лета 2020 года заключило ФКГУ Росгранстрой. Проверка выявила, что документы отчетности отражают недостоверные сведения и имеют записи о работах, которые фактически не были выполнены. Подрядчик, за свою недоделанную работу незаконно получил более полумиллиона рублей.

Все сведения прокуратура передала в следком где приняли решение о возбуждении уголовного дела за злоупотребление должностными полномочиями.

В последнее время пограничные пункты пропуска — больная тема для Приморья. В конце весны полпред президента РФ Юрий Трутнев, посетивший край с рабочим визитом, раскритиковал их работу. Особенно его впечатлил пункт пропуска «Пограничный», строительство которого стартовало в 2013 году и все еще не завершилось. Не порадовали зампреда правительства и многокилометровые очереди. Для решения проблемы он предложил создать особое ведомство, которое будет нести ответственность за координацию работы погранпереходов.

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