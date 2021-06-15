Строгие правила: Интернет детям не игрушка, но, соблюдая меры безопасности, играть можно

Да, никто не спорит, во всемирной сети можно найти немало интересной информации — полезной, например, для общего развития ребенка, для его учебы. Можно посмотреть милые мультики, можно послушать музыку, можно много еще чего… А можно и попасть в такие трясины, из которых ребенку ни за что не выбраться. Потому что интернет — увы! — большая помойка. Жемчужин в этой куче хлама действительно много, но хлама-таки гораздо больше.
Именно поэтому ответственные родители давно уже пристально следят за тем, что именно делает их чадо в Инете. Мало того, они беспокоятся и о том, чтобы другим детям Интернет не отравили жизнь…
Свобода, говорите?
Президент России Владимир Путин в ходе дискуссии «Искусственный интеллект — главная технология ХХI века» призвал распространить на интернет те морально-этические нормы, которые вырабатывались человечеством тысячелетиями.
«На интернет должны распространяться все те же правила, которые применяются и применялись до сих пор. Я имею в виду, прежде всего, нормативную базу и морально-этические нормы, которые все человечество выработало на протяжении тысячелетий. Да, это новая сфера, новый вид деятельности, новые системы, но и так они должны применяться в таком же объеме, как и в других сферах», — сказал он.
Сегодня мы понимаем, что интернет — это не свободное от морали пространство, интернет — это мы. Мы все. Каждый человек формирует его и добавляет что-то от себя, в том числе и в моральном плане. И если мы все — помойка, то и интернет будет таким же. Черные и белые стороны есть в каждом человеке, другое дело, что интернет оказался тем местом, где легче всего проявить именно черную сторону. Примеры таких проявлений всем известны — это и запуски троянов, и разного рода мошенничества…
И если мы, взрослые люди, подчас становимся жертвами интернет-мошенников, Интернет-травли, Интернет-рекламы, то представляете, насколько опасным это пространство может быть для детей? Представляете, конечно. История с теми же жуткими и навеки проклятыми «Синими китами» известна сегодня, наверное, всем. Но и удержать ребенка от погружения в глубины всемирной сети все равно невозможно… И что делать?
Вот тут и стоит вспомнить про киберволонтеров. Это сообщество неравнодушных граждан, которые на постоянной основе занимаются мониторингом сегмента Приморского края в Интернете — на наличие угроз, которые могут навредить психике детей, и не только. В нашем крае это движение было основано в 2018 году в рамках реализации в регионе федерального проекта «Безопасный Интернет».
«Да, интернет действительно полон опасностей, в первую очередь это касается детей и подростков, — говорит Мария Лагунова, координатор медиабратства „Киберволонтеры“. — С 2018 года нами было выявлено в популярных у детей и подростков социальных сетях более 25000 ссылок противоправного контента».
Самыми актуальными для подростков сегодня являются такие киберугрозы, как пропаганда распространения наркотиков, а также втягивание в распространение наркотических средств. Купить через Интернет вредные вещества, увы, труда не составит (а подростку, как это сделать, наверняка объяснят те же ровесники, уже имеющие подобный опыт), а уж если наивному и искренне уверенному, что «меня не найдут», «чо мне будет, ничо не будет» и «я все равно умнее» мальчишке пообещать заработок до 300 тысяч рублей в месяц, какие гарантии, что он не клюнет? К сожалению, почти никаких. Именно так подростки втягиваются в эту опасную среду.
Далее идет пропаганда нетрадиционных сексуальных связей, деятельность педофилов — именно благодаря сетевым играм, разным онлайн площадкам, к сожалению, у преступников есть возможность напрямую общаться с ребенком, и это представляет большую угрозу.
Также опасны и суицидальные группы, за которыми, безусловно, ведется особое наблюдение, но которые, увы, все еще не изведены под корень…
Ну и конечно, пропаганда насилия, кибербуллинг… Нарваться на хейтеров в интернете проще простого, а вот как справиться с той волной негатива, которая порой накрывает человека с головой? Взрослые подчас срываются и пьют успокоительное, а представьте, что может произойти с подростком, который и так — сплошной комок гормонов и проблем…
«Не существует детей, которым было бы совершенно безопасно в интернете, — говорит Мария Лагунова. — Даже если это ребенок из благополучной семьи. Увы, но для каждой категории детей существуют свои угрозы. Если взять подростков, то они сами называют как главную проблему — травлю, буллинг. И опасность ее заключается в том, что, когда травля проходит в Инете, зачастую взрослые, родители просто об этом не знают. Ребенок остается один на один с этой проблемой и очень часто это приводит к печальным последствиям — психологическим травмам, как минимум».
А вот детей от семи лет и старше уже вплотную касается угроза сексинга (отправка интимных фотографий как между детьми, так и по запросу другим людям, в том числе педофилам). Статистика показывает, что эта проблема отнюдь не только подростков (как часто думают родители), но и детей младших классов (все чаще выявляются случаи, когда учащиеся первых классов пересылают друг другу интимные фотографии).
Будь другом, мама. И папа
Киберволонтеры ведут свою работу постоянно — и при этом стараются не просто не афишировать ее, но сознательно остаются как бы в тени. Все дело в том, что и продажа наркотиков, и педофилия, и сексинг — более чем выгодный бизнес, и те, кто пытается ему противостоять, по умолчанию оказываются в зоне повышенной опасности.
При этом стать киберволонтером тоже не так уж просто. Нужно пройти и собеседование, и обучение. Как правило, это молодые, ответственные и понимающие свою задачу люди, которые отлично осознают, что они взялись чистить авгиевы конюшни и что это работа не на год и не на два. Интернет-угрозы — как гидра, один сайт закрывают, другой появляется. Жечь тут каленым железом и жечь, и жечь…
С другой стороны, взрослым не обязательно становиться киберволонтерами, чтобы постараться уберечь своего ребенка. Что для этого нужно? Сущая мелочь — ответственное родительство. Умение стать другом своему чаду, добиться его доверия и доверять в ответ.
«Как определить, что ребенок стал жертвой развратных или иных действий в Интернете? Надо быть внимательным! — говорит Мария. — В первую очередь следует обратить внимание на психоэмоциональное и физическое состояние ребенка. Если он стал замкнут, агрессивен, много времени проводит онлайн, то это первые тревожные звоночки».
Если речь идет о подростках, которых втянули в распространение наркотических средств, то здесь тоже есть свои признаки, на которые стоит обратить внимание педагогам и родителям. И в первую очередь — это неожиданно возросшее благосостояние. Если у ребенка вдруг появились дорогие вещи, не соответствующие бюджету семьи, навороченные гаджеты и так далее, стоит задуматься, откуда у него деньги. Вариантов заработка в Интернете много — и не только распространение наркотиков, но и торговля интимными фото и видео, например.
Внимание, бдительность, доверие… Эти слова не сотрясение воздуха, а почти что панацея, уверены киберволонтеры. Не надо стоять над головой сына или дочери и читать им занудные лекции о том, как это опасно и вредно — Интернет. Дети все понимают и анализируют, и как они поверят в эти слова, если знают, что в них — только часть правды. Так что и мамам с папами надо вложить в свою голову: защищать ребенка следует не от Интернета, а от его уродливых проявлений. Защищать и научить защищаться самостоятельно. Поэтому запрещать пользоваться Интернетом нельзя, это влечет за собой только большую закрытость ребенка, обиду на родителей и так далее.
В первую очередь надо стать другом вашему чаду — в реальной жизни и в социальных сетях. Потому что, когда родитель присутствует в социальных сетях ребенка, он может видеть отражение его внутреннего мира. Да, такова реальность: сегодня в социальных сетях дети более откровенны, раскрываются охотнее, легче говорят о своих проблемах, страхах — гораздо легче, чем при реальном общении в семье.
Важно иметь доверительные отношения с ребенком, чтобы была возможность направить его, подсказать… Что касается малышей, то здесь не следует забывать о возможностях родительского контроля, которые сегодня дают провайдеры, например. Это тоже можно использовать, но именно для младших детей, подростков запреты, как известно, только провоцируют…
Безопасного Интернета в принципе быть не может. Ведь не бывает же безопасной такая удобная и комфортная скоростная автотрасса… По ней хорошо ехать с ветерком, соблюдая правила движения, а вот если начать нарушать — она может стать смертельно опасной… Поэтому мы ребенка не закрываем дома и не учим: не выходи, там жуткие машины, задавят, а учим его правилам дорожного движения и разумной предосторожности. Чтобы ребенок понимал, какие правила помогут ему сохранить свою безопасность. Вот это и должно стать ключевым правилом пребывания ребенка в Интернете.
На это стоит обратить внимание родителей: с раннего возраста объясняйте детям общие правила безопасного поведения в интернете, особенно — коммуникации с другими людьми.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ