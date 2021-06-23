Детство — все, расплетаем косички

Сейчас от «взрослой жизни» отделяет всего одна ночь и рассвет, который предстоит встретить, обнявшись со своими одноклассниками и учителями, которые стали за 11 лет вторыми родителями.
Однако пока дети готовятся к выпускному балу, фотографиям в красивых костюмах и платьях на видовых площадках и катанию в лимузинах, их родители скрупулезно считают суммы, которые будут потрачены на пока еще детский праздник.
«Золотой Рог» решил вместе с ними подбить смету и выяснить, сколько же в 2021 году стоит собрать свое чадо на выпускной.
COVID ни о чем не говорит
На момент написания данной публикации Роспотребнадзор Приморского края не заявлял о том, что какие-то ограничения на проведения городских выпускных балов будут введены. Однако, учитывая складывающуюся обстановку по «третьей волне» коронавируса, исключать вариант встречи своего первого взрослого рассвета в формате «онлайн», не приходится.
«У нас выпускается два одиннадцатых класса, 50 человек. Все, конечно, — красавицы и красавцы, умники и умницы. Один „красный“ аттестат, два кандидата в мастера спорта, один мастер спорта. Многие ребята останутся поступать в вузы в родном городе, но есть и такие, кто нацелился на столичное образование», — поделилась директор школы № 56 города Владивостока Елена Кравчук.
Из-за ухудшающейся с каждым днем эпидемиологической ситуации в крае «на иголках» сидят не только выпускники и их семьи, но и рестораны столицы Дальнего Востока. Продукты на многотысячные банкеты и фуршеты ужа закуплены, а персонал заряжен на приготовление блюд. Если будут введены ограничения, придется возвращать деньги за оплаченные ужины.
Обиднее получится с красивыми платьями и костюмами, которые покупались специально на выпускной и явно для того, чтобы быть надетыми всего один раз. Для «онлайн» формата праздничные наряды явно не понадобятся, а бутики вряд ли вернут деньги за купленную и почти не ношеную одежду.
Чтобы не быть голословным, «Золотой Рог» составил список покупок для родителей выпускника и посчитал, сколько денежных средств из семейной казны уйдет на организацию праздника своему практически совершеннолетнему чаду.
Девочки обычно дороже
Выпускницы — это уже настоящие женщины, которые требуют к себе повышенного внимания. Девушки хотят надеть все самое красивое, лучшее и дорогое. Более того, им нужно выделить отдельный блок в смете на выпускной, в котором будут указаны расходы на маникюр, педикюр, шугаринг, услуги визажиста, парикмахера, бровиста и лешмейкера. Родителей мальчиков данные перечень, к счастью, минует.
Итак, образ на выпускной начинается с платья. Здесь многие одинадцатиклассницы готовы раскручивать своих родственников на самую красивую и дорогую одежду, мотивируя это тем, что такой вечер бывает только раз в жизни. Родители обычно не сопротивляются и идут в свадебные салоны, где платья стоят от 20 тысяч и выше.
К платью нужны туфли. Ну или как сейчас модно — кроссовки или кеды. Брендовая обувь стоит тоже немалых денег, а щеголять в репликах перед одноклассницами не хочется. Поэтому в смету на обувь можно заложить от 3 до 10 тысяч рублей.
Самое интересное начинается практически на завершающей стадии подготовки к мероприятию. В рамках подготовки к выпускному бьюти услуги для девочек могут быть бесконечны. Здесь все зависит только от благосостояния семьи и готовности родителей платить. Нередки случаи, когда за месяц до даты Х девочки делают глубинные дорогостоящие пилинги, затем проходят курс мезотерапии и массажа лица. Только три этих удовольствия будут стоить около 25-30 тысяч рублей в косметологической клинике среднего уровня.
Прическа, макияж, а также новые ресницы и маникюр с педикюром будут стоить около 15-20 тысяч.
Не стоит забывать и про ювелирные украшения, без которых нельзя получить звание самой красивой, яркой и блистательной. Здесь разброс цен крайне велик, так как кто-то может ограничиться бижутерией, а кто-то захочет колье с бриллиантами в белом золоте.
Подводим итоги: собрать девушку на выпускной в среднем обойдется в 65-70 тысяч рублей. Еще около 30 тысяч рублей можно оставить на иные расходы, которые могут возникнуть в самый последний момент.
Костюм не мальчика, но мужа
Здесь все намного проще и дешевле: молодые люди не нуждаются в косметологах, наращенных ресницах и изысканном маникюре. Максимум, что потребуется — это поход к барберу, костюм, бабочка и красивые туфли.
Стилист по мужским прическам и бородам — специалист в Приморье не новый, но ценник у него не сильно демократичный. Чтобы привести в порядок голову родителям нужно будет выложить 5-7 тысяч рублей.
Костюм в дорогих бутиках может стоить от 50 тысяч и выше. Если же приобретать его в дискаунтере, то отделаться можно и 10 тысячами. Хорошие кожаные туфли также заставят родителей раскошелиться и выложить тысяч 15.
Суммируя все вышеприведенные цены и выводя из них средние значения, можно сказать, что собрать парня-подростка на выпускной стоит около 45-50 тысяч рублей. И, кстати, мальчики носить парадный костюм и туфли могут не один год. Здесь вложения можно расценить как инвестицию в будущее.
«А в ресторане, а там гитары, а там цыгане»
Площадки для проведения выпускных вечеров обычно бронируют еще в начале года, когда на улице лежит снег, а дети только-только начинают активную фазу подготовки к ЕГЭ. За месяц до мероприятия найти приличный ресторан с кухней, которая придется всем по душе, а также с красивым видом и большим пространством, практически не реально. Да и сейчас, с учетом частично снятых ограничений, многие заведения пытаются наверстать упущенное и заломить ценник повыше докоронавирусных времен.
«До пандемии вообще рестораны выставляли цену больше 300 тысяч только за аренду зала. Теперь все изменилось и стоимость существенно упала. Впрочем, зачастую самый главный критерий — чтобы все влезли», — рассказывает мама одного из выпускников Наталья Михайлова.
В этом году стоимость только аренды помещения на вечер порядка 350 тысяч рублей и это без учета кухни и обслуживания. Если же считать ресторан «под ключ», то выйдет около 500 тысяч рублей с класса. С одной семьи — по 20-25 тысяч рублей.
Если вдруг дети захотят передвигаться по городу на лимузине, то самый недорогой можно найти за 3 тысячи рублей в час. Но в салон нужно взять с собой что-то перекусить и выпить. На эти цели можно снова смело закладывать 25 тысяч рублей.
«Выпускной вечер бывает раз в жизни. Конечно, нам хотелось, чтобы он запомнился надолго. Мы специально готовим художественные номера, учимся танцевать вальс и будем покупать красивые букеты. Да и парадные костюмы приходится надевать не каждый день!» — поделился эмоциями в ожидании выпускного одиннадцатиклассник школы № 65.
Впрочем, напомним, что в последние годы появилась тенденция проводить последний день детства скромно, а все собранные деньги отдавать в пользу благотворительных фондов.
Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНАЯ