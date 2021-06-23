Новую спортивную площадку построили в одном из сёл на севере Приморья

В министерстве образования Приморья сообщили, что рядом со школой подготовили территорию и установили тренажеры. Также для детей приобрели лыжи и спортивный инвентарь.
Для оборудования спортплощадки потратили 1,6 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов.
«Школьники и жители села смогут посещать площадку и во внеурочное время, причем в любое время года», — отметили в министерстве.
В данный момент работы по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в школах ведутся в Кавалеровском, Надеждинском, Михайловском, Черниговском муниципальных районах, Тернейском, Хорольском, Пограничном, Октябрьском и Ханкайском округах.
«В текущем году на ремонт спортивных залов в малых городах и сельской местности направлено более 27 миллионов рублей. За пять лет в проекте уже поучаствовали 19 муниципалитетов, по нацпроекту „Образование“ отремонтировано более 35 спортивных объекта», — рассказали специалисты краевого минобра.
Стоит отметить, что работы по созданию в приморских селах условий для занятий физической культурой и спортом проводится в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы.