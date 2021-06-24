Победители краевого конкурса «Мастер года» получили награды

Основной задачей этого конкурса является стимулирование ответственного и творческого подхода к преподаванию в системе СПО, повышение престижа профессии педагога колледжа, выявление и поддержка талантливых наставников молодёжи, и, конечно, формирование кадрового потенциала системы среднего профессионального образования. Участвуя в мероприятиях конкурса, мастера колледжей делятся опытом и идеями, дружески общаются в своей профессиональной среде. Конкурс проходит под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации и федерального учреждения «Институт развития профессионального образования». Традиционно он включает три этапа: в феврале–марте идет заочный отбор, региональный финал длится с апреля по вторую декаду мая, а общероссийский финал проходит осенью. Участников конкурса выдвигают руководители колледжей, ориентируясь на их успехи и достижения студентов.