Приморцы «подарили» кибермошенникам более 20 млн рублей всего за одну неделю

А 31-летний житель Владивостока в попытке снять с себя груз чужого кредита и вовсе набрал несколько новых. В телефонном разговоре, один из злоумышленников представился работником банка. Он сообщил своей жертве, что кто-то используя его данные оформил кредит и гасить долг придется мужчине. И снова, внимательно следуя указаниям мошенников, жертва обзавелась несколькими новыми кредитами почти на миллион рублей. Полученные от банка средства пострадавший перевел кибермошенникам.