Лучшего воспитателя 2021 года выбрали в Приморье

В финале регионального этапа встретились пять педагогов из разных районов Приморья: Ольга Ефремова — воспитатель МБДОУ «Детский сад № 144 общеразвивающего вида г. Владивостока», Екатерина Климова — воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 80» общеразвивающего вида г. Владивостока, Екатерина Закирова — воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 44 общеразвивающего вида г. Владивостока», Марина Шмелёва — воспитатель МБДОУ «Детский сад № 50» г. Находка, Регина Довгаль — воспитатель МБДОУ детский сад № 49 г. Большой Камень.
Изначально в конкурсе было девять участников, которые представляли Уссурийск, Михайловку, Находку, Большой Камень, Артём, Владивосток. Но до финала добрались пятеро — каждый из них прошёл три испытания.
Первое — «Моя педагогическая находка» — подразумевало демонстрацию конкурсантом наиболее значимых методов и приемов обучения, которые он использует для воспитания и развития детей дошкольного возраста, а также при взаимодействии с их родителями и законными представителями.
Во время второго — от конкурсантов требовалось провести педагогическое мероприятие с детьми, во время третьего — дать мастер-класс, презентовав те элементы профессиональной деятельности, к примеру, приемы, методы, технологии обучения и развития детей дошкольного возраста, которые уже доказали свою эффективность. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой организаторы изменили формат проведения очного тура. Конкурсанты не встречались на одной площадке. Жюри выезжало к участникам мероприятия и на месте оценивало их профессиональные навыки и умения.
В финале регионального этапа пять конкурсантов должны были обсудить злободневные вопросы в сфере дошкольного образования с министром образования Приморского края Натальей Бондаренко. Члены жюри оценивали умение участников вести диалог предметно и не теряться при обсуждении.
«Последнее конкурсное испытание — разговор с министром. У участников есть возможность задать интересующие их вопросы в сфере образования, я могу задать им вопросы. Проверяется умение коммуникации наших педагогов, умение задавать вопросы, не теряться в каких-то ситуациях. И у них есть возможность узнать что-то для себя в сфере образования. Мы решили, что такой формат очень удобен», — сказала министр.
Глава краевого минобра и конкурсанты во время беседы за чашкой чая обсудили основные, на их взгляд, проблемы современного дошкольного образования, затронули темы укомплектованности детских садов, взаимодействия с родителями, детьми и коллегами из других образовательных учреждений.
По итогам всех прошедших этапов конкурса жюри определили победителя — им стала Марина Шмелёва, воспитатель детского сада № 50 из Находки. Она представит Приморский край на всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года», который пройдёт этой осенью в Сочи.
«Я не ожидала, что сегодня стану победителем, потому что изначально шла на конкурс с другой целью. Я хотела испытать свои возможности. Но это очень приятная неожиданность. На мне теперь лежит ответственность достойно представить Приморский край на всероссийском этапе конкурса „Воспитатель года“ в городе Сочи. Я очень рада, хотя еще до конца не осознаю, что произошло», — отметила победительница.
Остальные участники получили дипломы и сертификаты на обучение, чтобы повысить собственную квалификацию.
Методист информационно-методического центра города Находки Ольга Андрейченко, которая помогала в подготовке победителя, отметила, что секрет успешного педагога прост — достаточно хорошо знать современные стандарты преподавания.
«Мы работаем по стандарту, и наши педагоги знают стандарты. Кто-то его изучает 3-4 года, а мы все семь лет. Мы в тренде, потому что читаем законы. Если ты понимаешь дух новых требований, то работа идет успешно. В детском саду педагогу нужно проживать события. Тогда и родители будут рады, и дети будут ходить, а не болеть», — сказала она.
Стоит отметить, что традиционный конкурс «Воспитатель года» в Приморье проходит ежегодно, чтобы выявить лучшего из педагогов на региональном уровне.
Ключевая цель конкурса — профессиональное и личностное развитие педагогов, выявление талантливых сотрудников, распространение лучших практик в работе дошкольных организаций по всей территории Приморского края.
Проведение регионального этапа конкурса и подготовка педагогов проходит в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования Приморского края» на 2020−2027 годы.