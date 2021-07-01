Лучшего воспитателя 2021 года выбрали в Приморье

«Мы работаем по стандарту, и наши педагоги знают стандарты. Кто-то его изучает 3-4 года, а мы все семь лет. Мы в тренде, потому что читаем законы. Если ты понимаешь дух новых требований, то работа идет успешно. В детском саду педагогу нужно проживать события. Тогда и родители будут рады, и дети будут ходить, а не болеть», — сказала она.