Российская сборная тренируется во Владивостоке

Также в спорткомплексе «Олимпиец» будут проходить подготовку и адаптацию национальные сборные России по дзюдо и бадминтону. XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио (Япония) с 23 июля по 8 августа 2021 года. XVI летние Паралимпийские игры состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года. По решению международного антидопингового агентства (WADA) от 9 декабря 2019 года российские спортсмены будут выступать под флагом и названием Олимпийского комитета России.