Безработных приморев обучат новым компетенциям

В министерстве образования Приморья рассказали, что программа уже начала работу. В этом году обучение смогут пройти более тысячи жителей края — это граждане старше 50 лет, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста.