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Posted 29 июля 2021, 06:58

Published 29 июля 2021, 06:58

Modified 20 августа, 11:23

Updated 20 августа, 11:23

Безработных приморев обучат новым компетенциям

Безработных приморев обучат новым компетенциям

29 июля 2021, 06:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
45 востребованных профессиональных компетенций по программам WorldSkills смогут бесплатно освоить жители Приморского края, которые нуждаются в работе.

В министерстве образования Приморья рассказали, что программа уже начала работу. В этом году обучение смогут пройти более тысячи жителей края — это граждане старше 50 лет, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста.

По словам специалистов ведомства, во многим компетенциям доступны программы профессионального обучения для людей без образования — они смогут освоить профессию с нуля.

Среди доступных компетенций для обучения: 3D-моделирование для компьютерных игр, визуальный мерчендайзинг, контроль состояния железнодорожного пути, реклама, рекрутинг, сантехника и отопление, сварочные технологии, спасательные работы, управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте, фотография, холодильная техника и системы кондиционирования.

«Более 70% обучения занимает освоение практических навыков в оснащенных современным оборудованием мастерских. Обучение по всем программам ведут сертифицированные эксперты. Выпускники программ WorldSkills, помимо документа о квалификации, получат паспорт компетенций — skills-паспорт. Документ дает возможность работодателям без испытательного срока определить уровень профессиональной подготовки будущего работника», — рассказали в минобре Приморского края.

С обучающимися заключат договоры, в рамках которых после обучения выпускники сразу смогут получить работу в региональных компаниях или открыть свое дело, а также начать профессиональную деятельность в качестве самозанятых.

В данный момент в Приморском крае действуют уже 67 площадок — колледжей и учебных центров, где будет проходить обучение. Записаться на программы обучения можно по ссылке.

Стоит отметить, что обеспечение предприятий края кадровыми ресурсами проводится в рамках реализации нацпроекта «Демография» и государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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