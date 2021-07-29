Безработных приморев обучат новым компетенциям

Posted 29 июля 2021, 06:58
Published 29 июля 2021, 06:58
Modified 20 августа, 11:23
Updated 20 августа, 11:23
В министерстве образования Приморья рассказали, что программа уже начала работу. В этом году обучение смогут пройти более тысячи жителей края — это граждане старше 50 лет, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста.
По словам специалистов ведомства, во многим компетенциям доступны программы профессионального обучения для людей без образования — они смогут освоить профессию с нуля.
Среди доступных компетенций для обучения: 3D-моделирование для компьютерных игр, визуальный мерчендайзинг, контроль состояния железнодорожного пути, реклама, рекрутинг, сантехника и отопление, сварочные технологии, спасательные работы, управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте, фотография, холодильная техника и системы кондиционирования.
«Более 70% обучения занимает освоение практических навыков в оснащенных современным оборудованием мастерских. Обучение по всем программам ведут сертифицированные эксперты. Выпускники программ WorldSkills, помимо документа о квалификации, получат паспорт компетенций — skills-паспорт. Документ дает возможность работодателям без испытательного срока определить уровень профессиональной подготовки будущего работника», — рассказали в минобре Приморского края.
С обучающимися заключат договоры, в рамках которых после обучения выпускники сразу смогут получить работу в региональных компаниях или открыть свое дело, а также начать профессиональную деятельность в качестве самозанятых.
В данный момент в Приморском крае действуют уже 67 площадок — колледжей и учебных центров, где будет проходить обучение. Записаться на программы обучения можно по ссылке.
Стоит отметить, что обеспечение предприятий края кадровыми ресурсами проводится в рамках реализации нацпроекта «Демография» и государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020–2027 годы.