На решение финансовых задач приморцам дадут час

В каждом уровне по 30 вопросов, при правильном ответе на 20 и более из них участник получит именной сертификат и возможность поделиться своими результатами в соцсетях. Важно, что каждый участник получит анализ вопросов, по которым он дал неправильные ответы, с рекомендацией дополнительных обучающих материалов по таким темам. На прохождение испытания даётся один час. Но пройти индивидуальный зачёт можно несколько раз — количество попыток неограниченно.