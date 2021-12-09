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В Приморье дали залпы из ракетных установок

9 декабря 2021, 01:49
Фото: https://structure.mil.ru/
Расчёты комплексов «Искандер-М» ВВО в Приморье приняли участие в тренировке по управлению ракетными ударами, сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.

Ракетчики прошли многокилометровые марши в основные и запасные позиционные районы, выполнили задачи по развертыванию пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин, а также маскировке и инженерному оборудованию позиций, доставке и перегрузке ракет.

Командованием соединения оценивалась способность командиров подразделений принимать решения о применении ракетных комплексов в различных ситуациях. Также проверили навыки ракетчиков по выполнению одиночных и групповых ракетных ударов по целям, имитирующим командные пункты и радиолокационные станции «противника».

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