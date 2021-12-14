Степанов: Муниципальная реформа позволит повысить управляемость Хасанского района

«Людям так элементарно удобнее. Потому что сегодня по одним вопросам они вынуждены обращаться на уровень поселения, по другим — на уровень района. Все это создаёт предпосылки к тому, что порой ответственность просто перекладывается, и жители уже не понимают, а где именно искать помощи в решении своей проблемы», — сказала Ильина.