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Во Владивостоке будет как в Праге

15 декабря 2021, 00:41
Фото: 1mediainvest.ru
В приморской столице в скором времени появятся 50 дог-боксов. Это специальные стойки с гигиеническими пакетами для сбора и утилизации продуктов жизнедеятельности животных.

В европейских городах такие конструкции, наполненные бумажными пакетами и картонными лопатками, которыми можно пользоваться бесплатно, — обычное дело. Но во Владивостоке это новинка.

Ранее в администрации краевого центра озвучили идею о намерениях создать дог-парки. Предприниматель Никита Злобин предложил профинансировать установку на территории города дог-боксов.

Он отметил, что в последние годы многие собаководы Владивостока выводят на прогулку своих питомцев, взяв из дому пакет, чтобы убрать за животным. Но, к сожалению, делают это не все. Чтобы приучить людей к чистоте и порядку в городе, бизнесмен решил поддержать идею администрации Владивостока установить дог-боксы.

Действительно, вопрос отходов жизнедеятельности собак во Владивостоке нередко становится поводом для недовольства горожан. В публикациях СМИ и соцсетях жители краевого центра нередко жалуются на то, что рядом с детской площадкой или во дворе жилого дома, на клумбах и дорожках в парках можно наблюдать отходы жизнедеятельности собак.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, уже в первые месяцы наступающего года во Владивостоке появятся первые 50 дог-боксов. Их установят в парках и скверах. Это будут конструкции с пакетами для сбора отходов, совмещенные с урнами. В дальнейшем эту инициативу планируют продолжить, расширив список таких территорий.

Городская администрация приглашает всех желающих предпринимателей присоединиться к реализации этого проекта.

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#Новости#Собаки#Владивосток#Благоустройство#Приморье#Общество
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