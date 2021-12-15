Во Владивостоке будет как в Праге

Действительно, вопрос отходов жизнедеятельности собак во Владивостоке нередко становится поводом для недовольства горожан. В публикациях СМИ и соцсетях жители краевого центра нередко жалуются на то, что рядом с детской площадкой или во дворе жилого дома, на клумбах и дорожках в парках можно наблюдать отходы жизнедеятельности собак.