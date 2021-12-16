Пенсионерам добавят на стол и подарки

Такие выплаты необходимы с учетом качества пенсионного обеспечения, которое сегодня существует в России. Сами пенсии маленькие, нет их индексации у работающих пенсионеров, неравноценный пересчет — неработающим пенсионерам, неполная индексация — военным пенсионерам. Ранее такие единовременные предновогодние выплаты пенсионерам уже были, решение о них принимал Владимир Путин, пояснили «Известиям» в Госдуме.