Пенсионерам добавят на стол и подарки

Как выяснили «Известия», в сопроводительной записке к документу говорится, что необходимость принятия закона обоснована высоким уровнем инфляции. По итогам 2021 года рост цен в стране может достигнуть 9%. По данным Росстата, реальные пенсии россиян, скорректированные с учетом инфляции, сокращаются уже много месяцев подряд.
«В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Такие выплаты необходимы с учетом качества пенсионного обеспечения, которое сегодня существует в России. Сами пенсии маленькие, нет их индексации у работающих пенсионеров, неравноценный пересчет — неработающим пенсионерам, неполная индексация — военным пенсионерам. Ранее такие единовременные предновогодние выплаты пенсионерам уже были, решение о них принимал Владимир Путин, пояснили «Известиям» в Госдуме.