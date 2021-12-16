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Пенсионерам добавят на стол и подарки

16 декабря 2021, 06:39
Фото: 1mediainvest.ru
В правительство направлен законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», авторами которого стал комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Как выяснили «Известия», в сопроводительной записке к документу говорится, что необходимость принятия закона обоснована высоким уровнем инфляции. По итогам 2021 года рост цен в стране может достигнуть 9%. По данным Росстата, реальные пенсии россиян, скорректированные с учетом инфляции, сокращаются уже много месяцев подряд.

«В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Такие выплаты необходимы с учетом качества пенсионного обеспечения, которое сегодня существует в России. Сами пенсии маленькие, нет их индексации у работающих пенсионеров, неравноценный пересчет — неработающим пенсионерам, неполная индексация — военным пенсионерам. Ранее такие единовременные предновогодние выплаты пенсионерам уже были, решение о них принимал Владимир Путин, пояснили «Известиям» в Госдуме.

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#Новости#Приморье#Пенсионеры#Экономика
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