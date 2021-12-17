Отсутствие доказательств и камера с крысами: всплыли новые детали дела депутата Юдина

Попытались разобраться вместе с представителем защиты Юдина — адвокатом Евгением Мишиным.
Сейчас Михаил Юдин находится в СИЗО Уссурийска. Мало кто позавидовал бы его положению. Но сам Михаил, рискнём предположить, рад и этому. Ведь ещё несколько недель назад он сидел в одиночной подвальной камере. Постоянная сырость, крысы, отсутствие передач от родных в течение полутора месяцев — и всё это из-за клеветы.
«Лишь после того, как мы начали трубить повсюду, добиваться изменения условий содержания, его перевели в более приличную камеру», — рассказывает один из адвокатов Юдина Евгений Мишин.
Надежд на то, что Юдину изменят меру пресечения на домашний арест, мало. По словам Мишина, подобные дела находятся под особым вниманием правоохранителей. Так что, до суда, скорее всего, он останется в СИЗО.
Как же так вышло, что невиновный человек стал фигурантом уголовного дела? Ранее мы уже рассказывали, что Юдин передал своей подруге детства Ольге Уваевой 300 тысяч на реабилитацию дочери. Полученную сумму она интерпретировала как взятку. Однако в резонансном деле начали всплывать новые детали.
Евгений Мишин рассказал, что у защиты имеются доказательства того, что Юдин и Уваева обсуждали финансовую помощь на реабилитацию дочери. Были свидетели их разговоров, есть аудиозаписи, однако следствие игнорирует имеющиеся данные.
«Было заявлено порядка 6-7 ходатайств, во всех отказали. Следствие оперирует показаниями Уваевой и проведёнными оперативно розыскными мероприятиями. Есть аудиозаписи встреч, которые они интерпретируют по-своему», — рассказывает Мишин.
Причём изначально разговор вёлся с супругом Уваевой, но он передал все полномочия Ольге. Сама Уваева озвучила необходимую сумму, она же начала в личных разговорах с Михаилом спрашивать, должна ли она будет ему что-то взамен на деньги. Юдину, конечно же, ничего от неё не надо было.
«На допросах и очных ставках Уваева путалась в показаниях, следователь подсказывал ей правильные ответы на вопросы, было видно, что она говорит заученными тезисами», — вспоминает Евгений Мишин.
Кто-то скажет, что 300 тысяч — немаленькая сумма на помощь больному ребёнку. Но у Михаила есть свой бизнес — он руководит единственной в Хасанском районе автошколой. Так что деньги в семье имеются. И часть из них он готов был отдавать на благотворительность.
Причём в той же автошколе продолжает работать муж Уваевой. Тот самый, который изначально просил у Юдина деньги на реабилитацию дочки.
Почему же молчит муж Уваевой, сама Ольга путается в показаниях, а свидетельские показания в пользу Юдина не рассматриваются? Всё дело в политических разногласиях. Юдин долгие годы боролся с местным крупным предприятием — «ВостокБункер». Занимаясь перевалкой нефтепродуктов, «ВостокБункер» негативно влиял на местную экологию — случались разливы нефти, от отходов производства и сейчас раздаётся зловоние по всей Славянке. Закрывать глаза на происходящее депутат не хотел, так что разделаться с ним решили силовыми методами.
Защита уповает на порядочность свидетелей и объективность суда. Но пока что близкие Михаила впервые готовятся отметить Новый год в усечённом составе — без сына, отца и мужа.