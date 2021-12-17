В Приморье резко подорожали спички

Промышленные товары и услуги в ноябре стали в целом дороже на полпроцента. Рост цен был отмечен на отдельные виды сезонной одежды и обуви для детей дошкольного возраста на 1-2%. Подорожали порошок стиральный, мыло хозяйственное и туалетное, краска для волос на 2-3%. Спички продолжают дорожать (на 4%), с начало года рост цен на них составил 15%.