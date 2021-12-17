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Владивостокские электрички станут длиннее. Временно

17 декабря 2021, 03:20
Фото: 1mediainvest.ru
Пригородные владивостокские электрички увеличивают состав поездов, готовясь к наплыву пассажиров накануне новогодних праздников.

Как сообщил в пресс-службе ОАО «Экспресс Приморья», с дополнительными вагонами будут курсировать следующие электропоезда:

— 17, 24, 30 и 31 декабря вечерний рейс Владивосток — Тихоокеанская;

— 29 декабря (10 вагонов), 30 и 31 декабря (12 вагонов) — Владивосток-Ружино;

— 30 и 31 декабря утренний рейс Владивосток — Партизанск;

— 30 и 31 декабря рейс Владивосток — Спасск- Владивосток.

Кроме того, с 20 по 24 декабря и с 27 по 30 декабря следующие рейсы пригородных электропоездов продолжат курсировать с увеличенным количеством вагонов:

— Владивосток — Мыс Чуркин, отправление в 18:21;

— Мыс Чуркин — Надеждинская, отправление в 19:10;

— Надеждинская — Владивосток, отправление в 07:01.

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#Новости#Владивосток#Электрички#Приморье#Общество
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