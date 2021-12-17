Владивостокские электрички станут длиннее. Временно

Как сообщил в пресс-службе ОАО «Экспресс Приморья», с дополнительными вагонами будут курсировать следующие электропоезда:
— 17, 24, 30 и 31 декабря вечерний рейс Владивосток — Тихоокеанская;
— 29 декабря (10 вагонов), 30 и 31 декабря (12 вагонов) — Владивосток-Ружино;
— 30 и 31 декабря утренний рейс Владивосток — Партизанск;
— 30 и 31 декабря рейс Владивосток — Спасск- Владивосток.
Кроме того, с 20 по 24 декабря и с 27 по 30 декабря следующие рейсы пригородных электропоездов продолжат курсировать с увеличенным количеством вагонов:
— Владивосток — Мыс Чуркин, отправление в 18:21;
— Мыс Чуркин — Надеждинская, отправление в 19:10;
— Надеждинская — Владивосток, отправление в 07:01.