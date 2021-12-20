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Вор-рецидивист «гастролировал» по Приморью, обретая кров у доверчивых женщин

20 декабря 2021, 07:07
Фото: Пресс-служба УМВД России по Владивостоку
В отделы полиции сразу нескольких районов краевого центра стали поступать заявления граждан о краже личных вещей из гостиниц, офисов и баров.

Так, в одном из хостелов пропал ноутбук со стойки-ресепшена, в гардеробе развлекательного заведения похитили женскую сумку с деньгами и два мобильных телефона. Сообщения о пропажах поступали ежедневно.

Вскоре полицейские установили личность подозреваемого — им оказался ранее судимый 24-летний приморец, не имеющий прописки и находящийся в федеральном розыске за совершение кражи, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

Прибыв из Находки во Владивосток, молодой человек, пользуясь отзывчивостью одиноких женщин, оставался у них на ночлег. У одной из таких жительниц города его и обнаружили полицейские — под ванной, куда он залез, пытаясь спрятаться от стражей порядка

Фото: Пресс-служба УМВД России по Владивостоку

Следствием установлено шесть эпизодов противоправной деятельности подозреваемого во Владивостоке. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила свыше 300 тысяч рублей.

Фигурант никогда нигде не работал: «гастролировал» по краю в поисках лёгкой наживы, обретая кров у доверчивых женщин.

В отношении приморца возбуждено уголовное дело, он заключён под стражу. Расследование продолжается.

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