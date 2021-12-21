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Ёлки на «Земле леопарда» — под усиленным контролем

21 декабря 2021, 01:59
Фото: 1mediainvest.ru
В национальном парке «Земля леопарда» накануне новогодних праздников увеличили количество патрулей.

Согласно многолетней статистике, именно на последний месяц года приходится всплеск браконьерства, а в последнее время ещё и незаконные вырубки хвойных деревьев.

Усиленный режим охраны в первую очередь предполагает увеличение числа автомобильных и пеших рейдов инспекторов, нередко совместно с полицейскими. Важным фронтом работ сотрудников «Земли леопарда» остается государственная дорога, проходящая через нацпарк. Используя различную технику и уловки, нарушители могут пытаться отстреливать животных и с трассы.

Сотрудники нацпарка призывают граждан не омрачать наступление Нового года штрафом за незаконную вырубку хвойных. Век новогодней ёлки не долог, а урон природе наносится немалый.

Незаконная охота вообще грозит уголовным делом. Отстрел копытных животных — косуль, оленей, кабанов — одна из главных причин того, что леопард оказался на грани полного исчезновения.

За годы работы «Земле леопарда» удалось исправить ситуацию с краснокнижной кошкой. Добиться троекратного роста популяции позволила в том числе непримиримая борьба с браконьерами.

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#Новости#Браконьеры#Земля леопарда#Приморье#Общество
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