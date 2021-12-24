Илья Шестаков: в ценниках на икру и рыбу только половина суммы причитается рыбакам

По словам главы Росрыболовства, проблема подорожания лососевой икры — это не отдельный случай, а общий тренд продовольственного рынка. Зависимость цены производителя и обозначенной на ценниках на прилавках магазинов у нас несильно коррелируется. Он привёл в пример нынешнюю рыбалку: по причине успешной путины цена на икру у рыбаков снизилась на 20-25%. Но стоимость в магазине только выросла.