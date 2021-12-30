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В Приморье увеличили импорт мандаринов, чая, кофе и приправ

30 декабря 2021, 07:18
Фото: Золотой Рог
В 2021 году в Приморье ввезено более 16,1 тысяч тонн мандаринов из 11 стран, сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Год назад в край было импортировано на 436 тонн продукции меньше.

В этом годы поступили цитрусовые, считающиеся традиционными для новогоднего стола, из Мьянмы (25,2 тонн) и Турции (476,5 тонн). В 2020 году мандарины из этих стран в край не ввозились.

С начала года вырос импорт мандаринов из Египта, Марокко, Японии, ЮАР. Из Перу в 2021 году импорт цитрусовых вырос в 2,7 раза.

Из Республики Корея с начала года ввезено почти 4,5 тысяч тонн мандаринов, что на 807 больше, чем в 2020 году.

Отметим, в крупных сетевых магазинах во Владивостоке мандарины, в основном, из Турции (180-200 рублей за кг), Южной Кореи (220-240 рублей), а также ЮАР, но они ещё дороже.

Также, в сравнении с 2020 годом, наиболее значительно увеличился ввоз на территорию Приморья чая, кофе, приправ и табачного сырья из КНР, Индии, Вьетнама, Японии, Панамы и Лаоса. С начала года на территорию края импортировано19,6 тысяч тонн этой продукции, в 2020 году — 10,5 тысяч тонн.

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#Новости#Импорт#Продукты#Приморье#Экономика
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