В Приморье увеличили импорт мандаринов, чая, кофе и приправ

Также, в сравнении с 2020 годом, наиболее значительно увеличился ввоз на территорию Приморья чая, кофе, приправ и табачного сырья из КНР, Индии, Вьетнама, Японии, Панамы и Лаоса. С начала года на территорию края импортировано19,6 тысяч тонн этой продукции, в 2020 году — 10,5 тысяч тонн.