Аграрии попали в яблочко

Были и питомники, где выводили специальные сорта, адаптированные для нашего региона. Мощное производство районированных сортов существовало в Хабаровске, где над акклиматизацией растений под условия Дальнего Востока трудились учёные-селекционеры. Во Владивостоке занимались селекцией на Дальневосточной опытной станции — филиале института растениеводства имени Н. И. Вавилова.
После развала СССР совхозов не осталось, их фруктовые сады давно заброшены, а на приморских прилавках господствует импорт. По данным Дальневосточной таможни, за 9 месяцев 2021 года предприниматели, зарегистрированные в крае, завезли в Приморский край из стран СНГ и дальнего зарубежья (кроме государств-членов ЕАЭС) почти 12 тыс. тонн яблок, ещё 41 тонну — абрикосов, вишни, черешни и персиков. Спрос в регионе есть, но реально ли удовлетворить его за счёт местного производства?
Плодово-выгодное
Председатель общества виноградарей и виноделов Владивостока Дмитрий Бондров относится к идее возрождения промышленных садов критически: Приморье находится в зоне рискованного земледелия, большие сады требуют значительных финансовых затрат в сравнении с выращиванием тех же культур на юге страны.
В советские времена садоводство дотировалось из бюджета государства. Кроме того, и это было огромным подспорьем, существовала система, когда сельские школьники должны были отработать определённое количество дней на колхозных и совхозных полях, в огородах и садах.
— Организация промышленного сада — это бизнес с долгим сроком окупаемости, потребуется не менее пяти лет до того времени, как высаженные саженцы окрепнут и начнут приносить плоды. До этого надо постоянно только тратить средства: платить зарплату рабочим, ухаживающим за садом, вкладываться в его развитие. Затраты могут исчисляться десятками миллионов рублей, — отметил Дмитрий Бондров.
По его словам, в Приморье есть фермеры, которые выращивают виноград в большом количестве, но они все заточены на производство вина, которое сами и продают. Промышленные сады начинаются с площади в 100-200 гектаров, иначе это просто фермерское хозяйство. Выращенный урожай надо не только оперативно собрать, но и в течение 5-7 дней доставить в магазины, чтобы продукция сохранила товарный вид и не начала гнить.
На зиму собранные фрукты невозможно было сохранить при уровне технологий в сельском хозяйстве, имевшем место 50-60 лет назад. Поэтому в крае в те времена практически весь урожай местных фруктов и ягод шёл не на стол народный, а в переработку — в основном на выпуск вина. Его производство было выгоднее, чем хранение и транспортировка яблок или смородины из отдалённых районов в города края.
— Если товарным садом заниматься, то надо сразу продумать и переработку продукции. Иначе экономика не получится. Например, один гектар сада даёт, в зависимости от года, 10-15, а то и все 40 тонн фруктов. И, если везти во Владивосток фрукты, которые сохраняют свежий вид 5-10 дней, то не успеете реализовать, большая часть сгниёт. Или, к примеру, взять землянику (больше известную как клубника). Натуральная, выращенная, как положено самой природой, не сохранится, если проведёт в пути 5-7 дней в естественном виде, без предварительной спецобработки. Потому та ягода, что продаётся в Приморье, выращена здесь же, а часть — импортируется из соседних стран. Однако все эти сорта ягод выращивают по так называемым интенсивным технологиям. Их подкармливают, чтобы они по максимуму набирали объём, но не вкус: не успевает плод или ягода накопить в себе те полезные свойства, витамины и элементы, что придают им оригинальный вкус и аромат, за которые мы так любим и ценим их, — заверил Бондров.
Молодильное яблоко — весь год как наливное
Называемые экспертом сроки реализации местного урожая настораживают: а как же завозимые из далёких стран и регионов фрукты, лежащие на прилавках на вид свежими, да и на вкус сочными? Оказывается, современные сорта, даже винограда, могут храниться несколько месяцев без холодильника. Но при этом их сильно обрабатывают различными химикатами. Например, выращиваемые в Польше яблоки за сезон — с начала вегетации до опадания листьев — до 40 раз обрабатывают различными средствами от вредителей и болезней и окончательно, когда уже продукция поступает на склады. Их окунают в раствор, окутывающий тонкой плёнкой, препятствующей испарению влаги и развитию болезней в плоде. Поэтому свежесть импортных фруктов — результат тщательной селекции и серьёзной обработки ядохимикатами.
То есть завозные фрукты — это не выход, поскольку полезных веществ, за которые мы их любим и ценим, они содержат мало. Выход — возрождать собственные сады, но стоит ли оно того?
Теорию проверили практикой
На правительственном уровне четыре года назад принят ряд программ, призванных поддержать садоводов. Поддержка оказалась действенной — российские аграрии стали увеличивать площади садов — по оценке Ассоциации садоводов, от 10,5 тыс. га до 14 тыс. га ежегодно. Очень активно этот процесс проходит в Крыму, Краснодарскои крае.
В Приморье также есть региональная программа поддержки развития сельского хозяйства, в которой предусмотрено субсидирование садоводства. По словам министра сельского хозяйства края Андрея Бронца, господдержка поможет местным садоводам конкурировать с западными коллегами.
— В зарубежных странах очень высокие меры поддержки этой отрасли: тамошние садоводческие хозяйства получают субсидии как от государства, так и из бюджета Евросоюза. Сейчас российским садам оказывается господдержка, и в скором времени это приведёт к росту производства яблок-груш на местах и к снижению цен на них, — заявил Андрей Бронц.
Он отмечает рост интереса аграриев к садоводству. Конечно, пока садов в промышленном масштабе в Приморском крае не высаживают, начинают с небольших территорий, с отработки технологий посадки и ухода за различными плодовыми культурами и сортами.
Один из таких проектов реализуют совместно сельхозпредприятие «Агрофонд-П» и фермерское хозяйство «Ким В.В.». В Партизанском районе возле села Новая Сила планируется разбить сад на 9 гектарах, но не разом, а постепенно, пробуя различные культуры на приживаемость. По словам директора ООО «Агрофонд-П» Сергея Дудника, место для сада выбирали с учётом опыта садоводов и мнения учёных — наименее ветреное, с наибольшим количеством тёплых дней в году.
— Мы сделали агрохимическое исследование почвы, обратились к специалистам Дальневосточной опытной станции, чтобы сделать проектную документацию на сад. В полученном документе расписано, какие виды культур и сорта подойдут для данного участка, с какой плотностью высаживать саженцы, как ухаживать. Учёные даже подобрали, какие саженцы и где брать, чтобы максимально подходили для выбранного участка. Ближайший питомник, где выращивают подходящие для наших условий саженцы, оказался на Алтае, оттуда и привозим садовые деревья, — рассказал Сергей Дудник.
Сегодня высажено пока на пяти гектарах пять сортов яблонь, по четыре сорта абрикосов и жимолости, два сорта груш, планируется высадить ещё несколько сортов слив.
— Яблони высадили в 2019 году, они показали очень хорошую приживаемость. Первый урожай планировали снять только через три года — в 2022-м. Но уже этим летом собрали около тонны яблок. Отвезли в магазины на реализацию, чтобы изучить спрос и вкусовые качества — отзывы только положительные. Это даёт уверенность, что экономика садоводства в Приморье способна быть положительной, — уверен аграрий. — Теоретические расчёты это показывают, и практические результаты подтверждают — пока нет оснований сомневаться в их верности. Деревья прижились и начали плодоносить. Да, яблоки сорта фуджи — суперсладкие и больших размеров, — здесь не вырастут. Наши сорта меньше по размерам, но не менее вкусные и ароматные.
Предприниматель отмечает, что по своему качеству и ассортименту приморские яблоки могут составить конкуренцию импортным — они органически чистые, покупателю достанутся практически в свежем виде.
— Если добьёмся больших урожаев, то и по цене составим конкуренцию завозным. А вообще в Приморье реально местными фруктами заменить 30-40% импорта. При этом надо понимать, что не все культуры удастся здесь вырастить — киви, бананы, гранаты в нашем климате без теплиц урожая не дадут.
Сергей Дудник согласен с необходимостью организации переработки фруктов.
— Чтобы производство было доходным, необходимо перерабатывать большое количество, и сады разбивать на площади не менее 200 гектаров. Наш сад на 9 гектарах — это своего рода испытательная тестовая площадка. Мы пока отрабатываем, какие виды и сорта фруктовых деревьев лучше всего приживутся и будут плодоносить в наших условиях. Удачный опыт будем масштабировать на большей площади. Когда будут большие объёмы урожая фруктов и ягод, тогда уже, конечно, стоит думать и о переработке: нужно будет строить фруктохранилище, перерабатывающие цеха, — рассуждает предприниматель.
Он отметил, что «большое» садоводство только начинает набирать обороты в крае. По его словам, в Партизанском районе, в Арсеньеве, Уссурийске, Черниговке есть фермеры, которые занимаются выращиванием яблок, слив, груш. Промышленными эти сады не назовёшь, они занимают участки по гектару, полгектара, но это уже не дачные хозяйства.
Если край будет дотировать сады, то вполне возможно наладить производство приморских фруктов, а также отработать систему сбора урожая у дачников, считают фермеры — чтобы в городе были склады для длительного хранения, куда можно было бы привезти продукцию, отсортировать — что на продажу, что на переработку. Тогда вполне реально возродить промышленное садоводство в Приморье, снова выращивать прекрасные урожаи плодовых культур, и не только для производства вина, компотов и джемов, но и доставлять в магазины в свежем виде — кормить земляков свежими, вкусными, и что важно, полезными фруктами и ягодами.