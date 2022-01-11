zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Что изменилось для ваших финансов в 2022 году

10 января 23:41
Фото: Медиахолдинг1Mi
Нововведения финансового рынка
Сюжет
Банки

1. Заниматься спортом стало выгоднее

С 2022 года можно получить налоговый вычет за физкультурно-спортивные услуги – например, абонемент на фитнес или в бассейн.

Для этого нужно, чтобы физкультурная организация была в списке Минспорта.

Федеральная налоговая служба компенсирует 13% расходов, но не более 15600 рублей.

2. Давние просрочки перестанут влиять на кредитную историю

С 1 января изменились правила хранения информация о кредитах и займах в бюро кредитных историй.

Записи о долгах, которые человек погасил до конца 2021 года, останутся в кредитной истории на 10 лет со дня её последнего обновления.

А данные по ещё не погашенным и новым кредитам и займам будут храниться 7 лет.

3. Бизнес-переводы стали доступнее

С 1 января компании, индивидуальные предприниматели и самозанятые могут мгновенно переводить друг другу деньги через систему быстрых платежей (СБП), тогда как обычные межбанковские переводы между бизнес-счетами порой занимают несколько часов или дней.

4. Должникам оставят деньги на жизнь

С 1 февраля можно будет защитить от судебного взыскания прожиточный минимум.

По закону приставы вправе списывать до 50% зарплаты и других доходов.

Теперь приставы будут обязаны предупреждать должника, что он может подать им заявление о неприкосновенности прожиточного минимума.

5. В СБП заработают автоплатежи

С 1 апреля все крупные банки – участники системы быстрых платежей (СБП) предложат клиентам новый сервис: в приложении банка можно будет настроить автоматическую оплату товаров и услуг – разовую (например, для оплаты такси) или в виде подписки.

6. Начинающим инвесторам станут доступны новые инструменты

С 1 апреля после тестирования неквалифицированные инвесторы смогут покупать паи любых иностранных инвестиционных фондов (ETF), привязанных к ведущим мировым биржевым индексам.

Пока им доступны паи иностранных фондов, которые входят в первый и второй котировальные списки российских бирж, а также некоторые ETF с привязкой к ведущим зарубежным индексам.

7. С большого дохода по вкладам придется заплатить налог

До 30 октября некоторые вкладчики впервые получат уведомления от ФНС о том, что им нужно перечислить налог с дохода по депозитам за 2021 год.

Вкладчики, у которых общий доход по всем депозитам за год был в пределах налогового вычета на вклады, освобождаются от уплаты налога.

Люди, у которых проценты по вкладам вышли за пределы лимита, должны будут заплатить НДФЛ.

8. Вкладчикам раскроют минимальные ставки по депозитам

С июля 2022 года банки больше не смогут скрывать минимальную гарантированную ставку по каждому виду вклада.

Они будут обязаны указывать её не только в договорах с клиентами и на своих официальных сайтах, но и в рекламе.

9. Финансовую грамотность будут преподавать во всех школах

С 1 сентября в образовательной программе 1-9 классов всех российских школ появятся элементы финансовой грамотности.

В начальных классах их включат в уроки математики и окружающего мира, в 5-9 классах – в обществознание, математику и географию.

Материалы по теме
На юге Приморья появится новый портВладивостокский День тигра не стал товарным знаком. Но шанс ещё остался…Во Владивостоке определили места для торговли цветами во время весенних праздников
#Банки#Бизнес#Спорт#Инвестиции#Деньги#Кредит#Долги#Финансы#В России#Приморье
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56