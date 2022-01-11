Что изменилось для ваших финансов в 2022 году

1. Заниматься спортом стало выгоднее
С 2022 года можно получить налоговый вычет за физкультурно-спортивные услуги – например, абонемент на фитнес или в бассейн.
Для этого нужно, чтобы физкультурная организация была в списке Минспорта.
Федеральная налоговая служба компенсирует 13% расходов, но не более 15600 рублей.
2. Давние просрочки перестанут влиять на кредитную историю
С 1 января изменились правила хранения информация о кредитах и займах в бюро кредитных историй.
Записи о долгах, которые человек погасил до конца 2021 года, останутся в кредитной истории на 10 лет со дня её последнего обновления.
А данные по ещё не погашенным и новым кредитам и займам будут храниться 7 лет.
3. Бизнес-переводы стали доступнее
С 1 января компании, индивидуальные предприниматели и самозанятые могут мгновенно переводить друг другу деньги через систему быстрых платежей (СБП), тогда как обычные межбанковские переводы между бизнес-счетами порой занимают несколько часов или дней.
4. Должникам оставят деньги на жизнь
С 1 февраля можно будет защитить от судебного взыскания прожиточный минимум.
По закону приставы вправе списывать до 50% зарплаты и других доходов.
Теперь приставы будут обязаны предупреждать должника, что он может подать им заявление о неприкосновенности прожиточного минимума.
5. В СБП заработают автоплатежи
С 1 апреля все крупные банки – участники системы быстрых платежей (СБП) предложат клиентам новый сервис: в приложении банка можно будет настроить автоматическую оплату товаров и услуг – разовую (например, для оплаты такси) или в виде подписки.
6. Начинающим инвесторам станут доступны новые инструменты
С 1 апреля после тестирования неквалифицированные инвесторы смогут покупать паи любых иностранных инвестиционных фондов (ETF), привязанных к ведущим мировым биржевым индексам.
Пока им доступны паи иностранных фондов, которые входят в первый и второй котировальные списки российских бирж, а также некоторые ETF с привязкой к ведущим зарубежным индексам.
7. С большого дохода по вкладам придется заплатить налог
До 30 октября некоторые вкладчики впервые получат уведомления от ФНС о том, что им нужно перечислить налог с дохода по депозитам за 2021 год.
Вкладчики, у которых общий доход по всем депозитам за год был в пределах налогового вычета на вклады, освобождаются от уплаты налога.
Люди, у которых проценты по вкладам вышли за пределы лимита, должны будут заплатить НДФЛ.
8. Вкладчикам раскроют минимальные ставки по депозитам
С июля 2022 года банки больше не смогут скрывать минимальную гарантированную ставку по каждому виду вклада.
Они будут обязаны указывать её не только в договорах с клиентами и на своих официальных сайтах, но и в рекламе.
9. Финансовую грамотность будут преподавать во всех школах
С 1 сентября в образовательной программе 1-9 классов всех российских школ появятся элементы финансовой грамотности.
В начальных классах их включат в уроки математики и окружающего мира, в 5-9 классах – в обществознание, математику и географию.