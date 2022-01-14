Приморец доверил лже-брокеру прочти полтора миллиона рублей

Через некоторое время начинающий инвестор понял, что все его сделки заблокированы, а вывести средства из системы не представляется возможным. Лишь только в этот момент потерпевший осознал, что и компания и её сотрудники на самом деле являются аферистами. Таким образом, горожанин лишился около 1,4 млн рублей.