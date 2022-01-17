Во Владивостоке подорожает билет на трамвай. А также на фуникулёр и троллейбус

Как отметили в Автоматизированном диспетчерском центре Владивостока, введение дифференцированного тарифа стимулирует использование безналичной формы оплаты и особенно Единой транспортной карты. Так, если в октябре транспортной картой оплатили 100 тысяч поездок, то уже в ноябре — почти 1 миллион.