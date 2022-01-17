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Жительнице Приморья пообещали сверхприбыль от вложения в криптовалюту и обманули

17 января 03:10
Фото: Фото пресс-службы УМВД России по Приморскому краю
В полицию Приморья за прошедшую неделю обратились 90 граждан, пострадавших от действий аферистов. Общий ущерб превысил 17,8 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

Так, в Уссурийске 49-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о хищении крупной суммы. Как выяснилось, к ней связались неизвестные, которые предложили оказать помощь в инвестировании в криптовалюту.

Следуя инструкциям злоумышленников, гражданка несколько раз перевела деньги на указанный счёт через специализированный сайт. Рассчитывая получить в дальнейшем прибыль от вложений, она даже оформила кредит. В общей сумме женщина отправила мошенникам 3 млн рублей, после чего они перестали выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.

Полицейские в очередной раз призывают граждан быть бдительнее, не доверять безоговорочно сайтам, обещающим сверхприбыль при минимальных вложениях, не передавать третьим лицам свои персональные данные. Если сотрудничаете онлайн, то сохраняйте электронные свидетельства общения — не стирайте смс-сообщения, переписку в социальных сетях, фиксируйте ссылки или сайты, номера телефонов.

А эксперты финансового рынка не устают повторять: обещание баснословной прибыли от вложенного капитала — ловушка для неопытных инвесторов. Ни один брокер не может гарантировать стопроцентное получение прибыли. Инвестирование — это всегда рискованная деятельность.

Вас также должно насторожить, если собеседники отказываются предоставить информацию о лицензии организации — это повод усомниться в их честности. Иметь лицензию обязана каждая организация, профессионально работающая на финансовых рынках. Проверить наличие у компании лицензии можно на сайте Банка России.

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#Новости#Телефонные мошенники#Приморье#Брокеры#Происшествия
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