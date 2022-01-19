В Приморье ситуацию с незаконным оборотом спиртного эксперты назвали тревожной

Напомним, что в прошлом году специалисты министерства составили антирейтинг употребления алкоголя в муниципалитетах Приморья. По их данным в 2021 году в регионе от алкогольных отравлений погибли 108 человек. В 2020 году в этот печальный список попали 96 приморцев. Значительно увеличилась смертность в Находке (+10 случаев), Спасске-Дальнем и Дальнегорске (по четыре случая). В то же время снизились показатели по Владивостоку, где от алкогольных отравлений в минувшем году скончались на 10 человек меньше, чем в позапрошлом.