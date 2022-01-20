Дальневосточный леопард съел домашних барана и козу приморцев, а расплатилась за обед АНО

В пресс-службе нацпарка ФГБУ «Земля леопарда» рассказали, что баран и коза паслись на участке, вплотную подходящем к местообитанию хищника. Прошлой осенью дальневосточный леопард попытался утащить барана, но испугался быстро появившихся хозяев, бросил добычу и скрылся в лесу. Хотя баран был ещё жив, его пришлось зарезать. Через три недели пятнистая кошка унесла в лес козу и с тех пор не показывалась.