Мгновенная карма: браконьеры, убившие кабана на «Земле Леопарда», были пойманы «с поличным»

Госинспекторы нацпарка «Земля леопарда» задержали браконьеров, подстреливших кабана с автотрассы. Двое вооружённых ножами преступников зашли в заповедный лес, чтобы разделать зверя, но были взяты с поличным.

Третий нарушитель скрылся на машине. Гибель кабана нанесла вред кормовой базе краснокнижного амурского тигра. Во время пешего ночного рейда инспекторы «Земли леопарда» услышали выстрел, раздавшийся со стороны трассы «Раздольное-Хасан». Пойдя на звук, природозащитники выследили и задержали двух браконьеров. У преступников были изъяты два ножа, тепловизор и рация для связи с находящимся в машине сообщником. Последний, заподозрив неладное, успел скрыться до выхода инспекторов на трассу. Благодаря отработанной методике взаимодействия с УМВД России по Приморскому краю и борьбы с нарушителями на государственной трассе инспекторы сработали быстро и эффективно. В ту же ночь по адресам задержанных полицией были проведены обыски. Личность скрывшегося нарушителя удалось установить. Утром по следам крови был найден погибший кабан. Тушу забрали для проведения баллистической экспертизы. «Многие нарушители считают, что при охоте с трассы они неуязвимы, однако отработанные меры противостояния такой деятельности показывают обратное, у нас отлажена схема оперативного реагирования совместно с полицией, — рассказал заместитель директора ФГБУ „Земля леопарда“ по охране Евгений Стома. – В данном случае, как и во многих других, охрана нацпарка активно сотрудничает с полицией. Сотрудники Хасанского РУВД проводят расследования и обыски, что в разы повышает результативность борьбы с браконьерством». Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 258 УК РФ, санкции которой предусматривают штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Кабан — фоновый вид копытных, населяющий «Землю леопарда» по всей территории. Наряду с пятнистыми оленями, эти крупные животные составляют кормовую базу краснокнижного амурского тигра. На территории «Земли леопарда» зафиксирован 31 взрослый тигр — это самая высокая плотность полосатого хищника среди российских заповедников и нацпарков. Всем этим кошкам нужно чем-то кормиться, так что благополучие амурского тигра на «Земле леопарда» напрямую зависит от стабильной численности кабана. Кроме того, во время ночных охот люди, в том числе случайно, могут убить и самих краснокнижных кошек — амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter