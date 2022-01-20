Министр культуры РФ отметила успешную работу команды Фёдора Щербакова по возрождению «Ленфильма»

— С «Ленфильмом» всё лучше и лучше, — ответила Ольга Любимова. — Команда, которая там трудится, провела огромную работу. Поддержаны три новых фильма, «золотая коллекция» вернулась в «Ленфильм», что поможет студии. Мы собрали там всех мастеров. Вообще, планируем, что это будет единое пространство, куда будут приходить ребята, получать допобразование, смотреть кино.